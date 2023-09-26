Взрыв на газопроводе на Полтавщине не повлияет на транспортировку природного газа - оператор ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Работники Оператора ГТС Украины устраняют последствия разгерметизации резервной линии магистрального газопровода в Полтавской области. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", пишет УНН.
Детали
Специалисты локализовали поврежденный участок газопровода закрыв запорную арматуру. Сейчас выполняется комплекс аварийно-восстановительных работ и организационно-технических мероприятий до восстановления работоспособности аварийного участка.
Цитата
“Поставка газа к потребителям осуществляется по основному маршруту. Благодаря гибкости газотранспортной системы, удалось избежать ограничений газоснабжения украинских потребителей. Поврежденный объект не повлиял на транспортировку природного газа для европейских потребителей”, — говорится в сообщении в Facebook.
“Оператор ГТС Украины” создал комиссию для установления причин аварии. Все соответствующие государственные органы привлечены к работе комиссии, отметил оператор ГТС.
Ранее
Как сообщал УНН, в Полтавской области прогремел взрыв после разгерметизации на магистральном газопроводе.