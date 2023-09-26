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Взрыв на газопроводе на Полтавщине не повлияет на транспортировку природного газа - оператор ГТС

Киев • УНН

 • 94856 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Работники Оператора ГТС Украины устраняют последствия разгерметизации резервной линии магистрального газопровода в Полтавской области. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", пишет УНН. 

Детали

Специалисты локализовали поврежденный участок газопровода закрыв запорную арматуру. Сейчас выполняется комплекс аварийно-восстановительных работ и организационно-технических мероприятий до восстановления работоспособности аварийного участка.

Цитата

“Поставка газа к потребителям осуществляется по основному маршруту. Благодаря гибкости газотранспортной системы, удалось избежать ограничений газоснабжения украинских потребителей. Поврежденный объект не повлиял на транспортировку природного газа для европейских потребителей”, — говорится в сообщении в Facebook.

“Оператор ГТС Украины” создал комиссию для установления причин аварии. Все соответствующие государственные органы привлечены к работе комиссии, отметил оператор ГТС.

Ранее

Как сообщал УНН, в Полтавской области прогремел взрыв после разгерметизации на магистральном газопроводе.

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