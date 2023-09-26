Вибух на газопроводі на Полтавщині не вплине на транспортування природного газу - оператор ГТС

Деталі

Фахівці локалізували пошкоджену ділянку газопроводу закривши запірну арматуру. Наразі виконується комплекс аварійно-відновлювальних робіт і організаційно-технічних заходів до відновлення працездатності аварійної ділянки.

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“Постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Завдяки гнучкості газотранспортної системи, вдалось уникнути обмежень газопостачання українським споживачам. Пошкоджений об’єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів”, — йдеться у повідомленні у Facebook.

“Оператор ГТС України” створило комісію для встановлення причин аварії. Всі відповідні державні органи залучені до роботи комісії, зазначив оператор ГТС.

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Як повідомляв УНН, у Полтавській області пролунав вибух після розгерметизації на магістральному газопроводі.