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Вибух на газопроводі на Полтавщині не вплине на транспортування природного газу - оператор ГТС

Вибух на газопроводі на Полтавщині не вплине на транспортування природного газу - оператор ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Працівники Оператора ГТС України усувають наслідки розгерметизації резервної лінії магістрального газопроводу у Полтавській області. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України", пише УНН

Деталі

Фахівці локалізували пошкоджену ділянку газопроводу закривши запірну арматуру. Наразі виконується комплекс аварійно-відновлювальних робіт і організаційно-технічних заходів до відновлення працездатності аварійної ділянки.

Цитата

“Постачання газу до споживачів здійснюється за основним маршрутом. Завдяки гнучкості газотранспортної системи, вдалось уникнути обмежень газопостачання українським споживачам. Пошкоджений об’єкт не вплинув на транспортування природного газу для європейських споживачів”, — йдеться у повідомленні у Facebook.

“Оператор ГТС України” створило комісію для встановлення причин аварії. Всі відповідні державні органи залучені до роботи комісії, зазначив оператор ГТС.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Полтавській області пролунав вибух після розгерметизації на магістральному газопроводі.

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