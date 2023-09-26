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На Полтавщині стався вибух на газопроводі: у МВС кажуть, загрози населеним пунктам немає

На Полтавщині стався вибух на газопроводі: у МВС кажуть, загрози населеним пунктам немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Полтавській області пролунав вибух після розгерметизації на магістральному газопроводі. Про це повідомили у вівторок голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і МВС України, пише УНН.

Цитата

"У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС", - вказав Лунін у Telegram.

Деталі

Як повідомили у МВС, вибух стався о 13:00 - внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). "Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає", - повідомили у МВС у Telegram.

Як зазначили у МВС, "горіння газу не спостерігається".

"Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється. Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння сухої трави", - повідомили у міністерстві..

"Ситуація контрольована", - зазначив голова ОВА.

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