На Полтавщині стався вибух на газопроводі: у МВС кажуть, загрози населеним пунктам немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Полтавській області пролунав вибух після розгерметизації на магістральному газопроводі. Про це повідомили у вівторок голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і МВС України, пише УНН.
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"У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС", - вказав Лунін у Telegram.
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Як повідомили у МВС, вибух стався о 13:00 - внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). "Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає", - повідомили у МВС у Telegram.
Як зазначили у МВС, "горіння газу не спостерігається".
"Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється. Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння сухої трави", - повідомили у міністерстві..
"Ситуація контрольована", - зазначив голова ОВА.
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