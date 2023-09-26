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В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе: в МВД говорят, угрозы населенным пунктам нет

Киев • УНН

 • 324501 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Полтавской области прогремел взрыв после разгерметизации на магистральном газопроводе. Об этом сообщили во вторник глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

"В Лубенском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС", - указал Лунин в Telegram.

Детали

Как сообщили в МВД, взрыв произошел в 13:00 - в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм). "Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в МВД в Telegram.

Как отметили в МВД, "горения газа не наблюдается".

"Количество абонентов, которые остались без газоснабжения уточняется. Подразделениями ГСЧС осуществляется тушение сухой травы", - сообщили в министерстве.

"Ситуация контролируемая", - отметил глава ОВА.

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