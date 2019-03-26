Взрыв газа в доме на Голосеево: две семьи до сих пор остаются без жилья

По данным пресс-службы, в 2017-2018 годах Департамент строительства и жилищного обеспечения приобрел за средства городского бюджета 19 квартир (имущественные права) для обеспечения постоянным жильем граждан, которые проживали в аварийном доме по номеру 70-2 на Голосеевском проспекте.

Также в пресс-службе КГГА добавили, что в настоящее время остается нерешенным вопрос о приобретении жилья двум семьям. Как пояснили горадминистрации, они не соглашаются получать жилье в размере занимаемого жилого помещения в доме по указанному адресу (адресс в КГГА не уточнили).



Напомним, 8 июля 2017 в Киеве произошел взрыв в жилом доме.

В результате взрыва погибли два человека, также пострадали 6 человек. В частности, из них 1 человек от госпитализации отказалась, а другие 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди них 14-летний ребенок.



Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.



По информации КГГА, в результате взрыва 23 человек переселили в общежитие в Подольском районе Киева.

Природный газ не мог быть причиной взрыва в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве.