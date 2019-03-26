Взрыв газа в доме на Голосеево: две семьи до сих пор остаются без жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Жители поврежденного взрывом газа дома на Голосеевском проспекте, 70-2, получили 19 квартир, тогда как еще две семьи остаются без жилья. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным пресс-службы, в 2017-2018 годах Департамент строительства и жилищного обеспечения приобрел за средства городского бюджета 19 квартир (имущественные права) для обеспечения постоянным жильем граждан, которые проживали в аварийном доме по номеру 70-2 на Голосеевском проспекте.
Также в пресс-службе КГГА добавили, что в настоящее время остается нерешенным вопрос о приобретении жилья двум семьям. Как пояснили горадминистрации, они не соглашаются получать жилье в размере занимаемого жилого помещения в доме по указанному адресу (адресс в КГГА не уточнили).
Напомним, 8 июля 2017 в Киеве произошел взрыв в жилом доме.
В результате взрыва погибли два человека, также пострадали 6 человек. В частности, из них 1 человек от госпитализации отказалась, а другие 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди них 14-летний ребенок.
Столичная полиция открыла производство из-за взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
По информации КГГА, в результате взрыва 23 человек переселили в общежитие в Подольском районе Киева.
Природный газ не мог быть причиной взрыва в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве.