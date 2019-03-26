Вибух газу в будинку на Голосіїво: дві родини досі залишаються без житла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Мешканці пошкодженого вибухом газу будинку на Голосіївському проспекті, 70-2, отримали 19 квартир, тоді як ще дві родини залишаються без житла. Про це повідомила прес-служба КМДА у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби, у 2017-2018 роках Департамент будівництва та житлового забезпечення придбав за кошти міського бюджету 19 квартир (майнові права) для забезпечення постійним житлом громадян, які мешкали в аварійному будинку за номером 70-2 на Голосіївському проспекті.
Також у прес-службі КМДА додали, що на цей час залишається невирішеним питання щодо придбання житла двом родинам. Як пояснили міськадміністрації, вони не погоджуються отримувати житло у розмірі займаного житлового приміщення в будинку за вказаною адресою (адресу у КМДА не уточнили).
Нагадаємо, 8 липня 2017 року у Києві стався вибух у житловому будинку.
У результаті вибуху загинуло двоє людей, також постраждало 6 осіб. Зокрема, з них 1 особа від госпіталізації відмовилась, а інші 5 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні, серед них 14-річна дитина.
Столична поліція відкрила провадження через вибух у житловому будинку в Голосіївському районі Києві, слідчі кваліфікували подію як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
За інформацією КМДА, внаслідок вибуху 23 осіб переселили до гуртожитку у Подільському районі Києва.
Природний газ не міг бути причиною вибуху в житловому будинку на Голосіївському проспекті в Києві.