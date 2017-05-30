Взрыв автомобиля в Багдаде унес жизни десяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По меньшей мере десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По информации агентства, взрыв произошел в центре Багдада рядом с магазином мороженого. По данным полиции, атака произошла в понедельник вечером.
Чиновники сообщили, что сработало взрывное устройство в припаркованной машине.
Теракт произошел в месяц Рамадан, когда в светлое время суток мусульмане постятся, и багдадские рестораны и кафе быстро заполняются вечером.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”.
Как сообщал УНН, в Ираке в южной части Багдада в пятницу, 19 мая, смертники взорвали два заминированных автомобиля. В результате взрыва погибли 10 человек, еще 21 человек ранен.