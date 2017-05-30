Вибух автомобіля в Багдаді забрав життя десяти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Щонайменше десять осіб загинули, ще 22 постраждали внаслідок вибуху автомобіля в центрі Багдада, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За інформацією агентства, вибух стався в центрі Багдада поруч з магазином морозива. За даними поліції, атака сталася в понеділок увечері.
Чиновники повідомили, що спрацював вибуховий пристрій в припаркованій машині.
Теракт стався в місяць Рамадан, коли в світлий час доби мусульмани постять, і багдадські ресторани та кафе швидко заповнюються ввечері.
Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, в Іраку в південній частині Багдада в п’ятницю, 19 травня, смертники підірвали два замінованих автомобілі. Внаслідок вибуху загинули 10 людей, ще 21 людина поранена.