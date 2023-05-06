Взрыв автомобиля прилепина: в рф обвинили "уроженца Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В россии утверждают, что задержанный, якобы по подозрению в причастности к подрыву автомобиля российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, якобы является уроженцем Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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"Предварительно, задержанный - уроженец Украины 1993 года рождения. На родине он был судим по ч. 2 ст. 187 УК ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц")", - говориться в сообщении.
Дополнение
В россии после взрыва автомобиля российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, уже задержали "подозреваемого".
Напомним
Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался на трассе Нижегородской области в россии.
По данным российского телеграм-канала 112, якобы взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины. По данным 112, его масса составляла не менее 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. "Скорее всего, взрывное устройство приводилось в действие дистанционно", - говорится в сообщении.
Как указано, сейчас прилепина доставят в областную больницу вертолетом, а после медики примут решение о транспортировке его в москву.