Вибух автомобіля прилєпіна: у рф звинуватили "уродженця України"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У росії стверджують, що затриманий, начебто за підозрою в причетності до підриву автомобіля російського письменника захара прилєпіна, якого внесено до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, нібито є уродженцем України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Цитата
"Попередньо, затриманий - уродженець України 1993 року народження. На батьківщині він був судимий за ч. 2 ст. 187 КК ("Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб")", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
У росії після вибуху автомобіля російського письменника Захара Прилєпіна, якого внесено до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, вже затримали "підозрюваного".
Нагадаємо
Автомобіль російського письменника ахара прилєпіна, якого внесено до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, підірвався на трасі Нижегородської області в росії.
За даними російського телеграм-каналу 112, нібито вибуховий пристрій знаходився в нижній частині двигуна машини. За даними 112, його маса становила щонайменше 3 кілограми в тротиловому еквіваленті. "Найімовірніше, вибуховий пристрій приводився в дію дистанційно", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, зараз прилєпіна доправлять в обласну лікарню гелікоптером, а потім медики ухвалять рішення щодо транспортування його до Москви.