В россии после взрыва автомобиля прилепина уже нашли "подозреваемого"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В россии после взрыва автомобиля российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, уже задержали "подозреваемого". Об этом со ссылкой на официального представителя мвд рф ирину волк сообщают российские госСМИ, передает УНН.
Детали
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился захар прилепин", - сказала волк.
Задержанного якобы видели в районе подрыва машины.
"Мужчину, которого задержали, ранее видели в районе поселка Пионерское, сообщили свидетели", - говорится в сообщении со ссылкой на российских правоохранителей.
Дополнение
Автомобиль российского писателя захара прилепина, который внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, подорвался на трассе Нижегородской области в россии.
По данным российского телеграм-канала 112, якобы взрывное устройство находилось в нижней части двигателя машины. По данным 112, его масса составляла не менее 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. "Скорее всего, взрывное устройство приводилось в действие дистанционно", - говорится в сообщении.
Как указано, сейчас прилепина доставят в областную больницу вертолетом, а после медики примут решение о транспортировке его в москву.