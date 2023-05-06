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У росії після вибуху автомобіля прилєпіна вже знайшли "підозрюваного"

У росії після вибуху автомобіля прилєпіна вже знайшли "підозрюваного"

Київ • УНН

 • 7344007 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У росії після вибуху автомобіля російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, вже затримали "підозрюваного". Про це з посиланням на офіційного представника мвс рф ірину волк повідомляють російські держЗМІ, передає УНН.

Деталі

"У Нижньогородській області поліцейські за гарячими слідами затримали чоловіка, який може бути причетний до підриву автомобіля, в якому знаходився захар прилєпін", - сказала волк.

Затриманого нібито бачили в районі підриву машини.

"Чоловіка, якого затримали, раніше бачили в районі селища Піонерське, повідомили свідки", - ідеться у повідомленні з посиланням на російських правоохоронців.

Доповнення

Автомобіль російського письменника захара прилєпіна, який внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, підірвався на трасі Нижегородської області в Росії.

За даними російського телеграм-каналу 112, нібито вибуховий пристрій був у нижній частині двигуна машини. За даними 112, його маса становила не менше 3 кілограмів у тротиловому еквіваленті. "Найімовірніше, вибуховий пристрій приводився в дію дистанційно", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, наразі прилєпіна доправлять до обласної лікарні гелікоптером, а після медики ухвалять рішення про транспортування його до москви.

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