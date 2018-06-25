Взрыв автомобиля в Одессе: стало известно о состоянии пострадавшего

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ОДЕССА-КИЕВ. 25 июня. УНН. Директор охранной фирмы, которого пытались убить в Одессе, находится в больнице. Об этом журналистам сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.

Сразу после взрыва автомобиля, который был припаркован на ул.Троицкая пострадавший А.Бабенко был госпитализирован в городскую больницу, где ему оказали необходимую помощь.

"Сейчас 25-летний мужчина находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметил Форостяк.

Установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто. Правоохранители квалифицировали событие по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, около месяца назад охранная фирма А.Бабенко "Самсон" предоставляла услуги по охране Р.Куперу, офис которого забросали яйцами и камнями активисты. Конфликт между двумя группами людей произошел 21 июня на Фонтанской дороге.

Как сообщал УНН, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом центре города.

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