Вибух автівки в Одесі: стало відомо про стан потерпілого

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ОДЕСА-КИЇВ. 25 червня. УНН. Директор охоронної фірми, якого намагалися вбити в Одесі, знаходиться в лікарні. Про це журналістам повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

Одразу після вибуху автомобіля, що був припаркований на вул.Троїцькій постраждалого А.Бабенка було госпіталізовано до міської лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

"Наразі 25-річний чоловік перебуває у лікарні. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - зазначив Форостяк.

Встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто. Правоохоронці кваліфікували подію за ч.2 ст.15 та ч.2 п.5 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, близько місяця тому охоронна фірма А.Бабенка "Самсон" надавала послуги з охорони Р.Куперу, офіс якого закидали яйцями та камінням активісти. Конфлікт між двома групами людей стався 21 червня на Фонтанській дорозі.

Як повідомляв УНН, у ніч з 24 на 25 червня на території Приморського району Одеси стався вибух легковика, припаркованого на перетині вулиці Троїцької й Олександрівського проспекту, у самому центрі міста. 

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