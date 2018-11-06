Выборы в США: более 31 млн американцев проголосовали досрочно на промежуточных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Более 31 млн американцев проголосовали досрочно на промежуточных выборах в США. Об этом сообщила телекомпания CNN, отметив в связи с этим, что на предыдущих промежуточных выборах в 2014 году активность избирателей была значительно ниже, передает УНН.
Тогда в досрочном голосовании приняли участие около 19 млн человек.
Досрочное голосование, по данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, существует в 37 из 50 штатов США. В частности, в штатах Колорадо, Орегон и Вашингтон все избиратели обязаны отправлять свои бюллетени по почте. В штате Калифорния такая возможность тоже предусмотрена в некоторых округах, и бюллетени будут считаться действительными, если они отправлены до завершения голосования в штате.
Первые избирательные участки откроются во вторник в 05:00 (12:00 по Киеву) в отдельных мелких населенных пунктах в штате Вермонт, а в штатах Мэн, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк голосование начнется часом позже. Завершится голосование с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 в Киеве, 7 ноября). Население Северных Марианских островов в Тихом океане, имеющих статус ассоциированной с США территории, проголосует неделей позже — 13 ноября из-за разрушений, нанесенных в конце октября сильнейшим тайфуном “Юту”. Первые предварительные итоги голосования в штатах на северо-востоке США, как ожидается, станут известны около 02:00 по Киеву 7 ноября.
Как сообщал УНН, демпартию США подозревают в кибератаке на систему регистрации избирателей Джорджии.