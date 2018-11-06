Вибори в США: понад 31 млн американців проголосували достроково на проміжних виборах

Тоді в достроковому голосуванні взяли участь близько 19 млн осіб.

Дострокове голосування, за даними Національної конференції законодавчих зборів штатів, існує в 37 з 50 штатів США. Зокрема, в штатах Колорадо, Орегон і Вашингтон все виборці зобов’язані відправляти свої бюлетені поштою. У штаті Каліфорнія така можливість теж передбачена в деяких округах, і бюлетені будуть вважатися дійсними, якщо вони відправлені до завершення голосування в штаті.

Перші виборчі дільниці відкриються у вівторок о 05:00 (12:00 за Києвом) в окремих дрібних населених пунктах в штаті Вермонт, а в штатах Мен, Нью-Гемпшир і Нью-Йорк голосування почнеться на годину пізніше. Завершиться голосування з закриттям виборчих дільниць в штаті Гаваї в 18:00 за місцевим часом (07:00 у Києві, 7 листопада). Населення Північних Маріанських островів в Тихому океані, що мають статус асоційованої з США території, проголосує тижнем пізніше — 13 листопада через руйнування, завдані в кінці жовтня потужним тайфуном “Юту”. Перші попередні підсумки голосування в штатах на північному сході США, як очікується, стануть відомі близько 02:00 за Києвом 7 листопада.

Як повідомляв УНН, демпартію США підозрюють у кібератаці на систему реєстрації виборців Джорджії.