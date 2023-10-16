Выборы в Польше: обработаны данные с 11,21% участков

Детали

Как сообщается, есть данные по 11,21% избирательных участков: лидирует PiS (40,41%), опережая KO (26,21%), Trzecia Droga (13,69%), Nowa Lewica (8,2%) и Konfederacja (7,4%).

Дополнение

15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила «Право и справедливость» (PiS), но если «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» (Trzecia Droga) и «Новые левые» (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.