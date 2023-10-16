Вибори в Польщі: опрацьовано дані з 11,21% дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За підсумками опрацювання даних голосування з 11,21% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі 15 жовтня, лідирує правляча партія "Право і справедливість", набираючи 40,41% голосів, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
Деталі
Як повідомляється, є дані щодо 11,21% виборчих дільниць: лідирує PiS (40,41%), випереджаючи KO (26,21%), Trzecia Droga (13,69%), Nowa Lewica (8,2%) та Konfederacja (7,4%).
Доповнення
15 жовтня в Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату, а також загальнонаціональний референдум. Згідно з опитуванням Ipsos, на виборах перемогла «Право і справедливість» (PiS), але якщо «Громадянська коаліція» (KO), «Третій шлях» (Trzecia Droga) і «Нові ліві» (Nowa Lewica) створять коаліцію, вони створять більшість і отримають владу.