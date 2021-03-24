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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51506 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72011 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109903 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145457 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195887 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193583 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279868 просмотра

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Выборы в Израиле: согласно экзит-полам лидирует партия Нетаньяху

Выборы в Израиле: согласно экзит-полам лидирует партия Нетаньяху

Киев  •  УНН

 • 11019 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Партия “Ликуд” действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщила газета The The Jerusalem Post со ссылкой на данные экзит-полов, пишет УНН.

Детали

Согласно экзит-полам, партия Нетаньяху получит более 30 мест в парламенте и он сможет сформировать правительство в седьмой раз за свою тридцатилетнюю политическую карьеру.

Выборы во вторник, 23 марта, были уже четвертыми парламентскими выборами в стране за последние два года.

Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции “Ямина”. В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в парламенте.

Напомним

Ранее сообщалось о том, что Израиль несмотря на карантин хочет разрешить въезд для своих граждан для голосования на выборах.

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