Вибори в Ізраїлі: згідно з екзит-полами лідирує партія Нетаньяху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Партія “Лікуд” чинного прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху лідирує на парламентських виборах. Про це повідомила газета The The Jerusalem Post з посиланням на дані екзитполів, пише УНН.
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Згідно з екзит-полами, партія Нетаньяху отримає більше 30 місць в парламенті і він зможе сформувати уряд в сьомий раз за свою тридцятирічну політичну кар'єру.
Вибори у вівторок, 23 березня, були вже четвертими парламентськими виборами в країні за останні два роки.
Для успішного формування уряду Нетаньяху знадобиться підтримка правої коаліції "Яміна". В такому випадку Нетаньяху зможе розраховувати на 61 місце з 120 у парламенті.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про те, що Ізраїль попри карантинні обмеження хоче дозволити в'їзд для своїх громадян для голосування на виборах.