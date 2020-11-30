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Выборы в США: Трамп допустил причастность Минюста и ФБР к фальсификациям

Выборы в США: Трамп допустил причастность Минюста и ФБР к фальсификациям

Киев  •  УНН

 • 10629 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах. Такое мнение высказал в воскресенье президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции (делали)? Не знаю, может быть, они причастны", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - добавил он. "Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать", - подчеркнул американский лидер. Это было первое интервью Трампа в телеэфире после выборов 3 ноября, хотя ведущая и говорила с ним по телефону.

Говоря про Минюст США и ФБР он отметил: "Они пропали без вести. Не могу сказать, где они". Как подчеркнул Трамп, указанные ведомства не принимают меры в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах. "Это непостижимо. Можно было бы подумать, что, если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции США, то это важнейшее дело, относительно которого надо следить. Где же они? - сказал Трамп. - Я не вижу ничего (любых действий)".

Трамп добавил, что Минюст США и ФБР после длительных разбирательств так и не сделали решительных шагов связи с ведением его избирательным штабом во время предыдущих президентских выборов в стране.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

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