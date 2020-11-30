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Вибори в США: Трамп допустив причетність Мін'юсту та ФБР до фальсифікацій

Вибори в США: Трамп допустив причетність Мін'юсту та ФБР до фальсифікацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співробітники Міністерства юстиції США і Федерального бюро розслідувань (ФБР) можуть бути причетні до масштабних фальсифікацій на виборах. Таку думку висловив у неділю президент США Дональд Трамп в ході інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.

“Це масове шахрайство. Що ФБР і міністерство юстиції (робили)? Не знаю, може бути, вони причетні”, — сказав Трамп. “Чому дозволяють, щоб людям все сходило з рук? Це неймовірно”, — додав він. “Ці вибори були сфальсифіковані, ЗМІ навіть не хочуть про це писати”, — підкреслив американський лідер. Це було перше інтерв’ю Трампа в телеефірі після виборів 3 листопада, хоч ведуча і говорила з ним телефоном.

Говорячи про Мін’юст США і ФБР він зазначив: “Вони зникли безвісти. Не можу сказати, де вони”. Як підкреслив Трамп, зазначені відомства не вживають заходів у зв’язку з передбачуваними фальсифікаціями на виборах. “Це незбагненно. Можна було б подумати, що, якщо ви співробітник ФБР, Міністерства юстиції США, то це найважливіша справа, за якою треба стежити. Де ж вони? — сказав Трамп. — Я не бачу нічого (будь-яких дій)”.

Трамп додав, що Мін’юст США і ФБР після тривалих розглядів так і не зробили рішучих кроків зв’язку зі стеженням за його виборчим штабом під час попередніх президентських перегонів в країні.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

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