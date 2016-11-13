Выборы президента завершились в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Второй тур выборов президента завершился в Молдове, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу сообщила, что в 21:00 по местному времени закрылись все избирательные участки, кроме зарубежных, где ориентируются на время страны пребывания.
По предварительным данным, явка избирателей превысила 53%, что примерно на четыре процентных пункта больше, чем в первом туре 30 октября, когда проголосовало 49,18%.
Напомним, в первом туре победил пророссийский лидер партии социалистов Игорь Додон с 47,9%, а его главный соперник кандидат от проевропейских партий Майя Санду получила 38,7%.