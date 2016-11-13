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15 марта, 19:03 • 111107 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154897 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130489 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123549 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108743 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103509 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100123 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129592 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Выборы президента завершились в Молдове

Выборы президента завершились в Молдове

Киев • УНН

 • 11549 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Второй тур выборов президента завершился в Молдове, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу сообщила, что в 21:00 по местному времени закрылись все избирательные участки, кроме зарубежных, где ориентируются на время страны пребывания.

По предварительным данным, явка избирателей превысила 53%, что примерно на четыре процентных пункта больше, чем в первом туре 30 октября, когда проголосовало 49,18%.

Напомним, в первом туре победил пророссийский лидер партии социалистов Игорь Додон с 47,9%, а его главный соперник кандидат от проевропейских партий Майя Санду получила 38,7%.

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