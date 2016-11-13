Вибори президента завершились у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Другий тур виборів президента завершився у Молдові, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Голова Центральної виборчої комісії Аліна Руссу повідомила, що о 21:00 за місцевим часом закрилися всі виборчі дільниці, крім зарубіжних, де орієнтуються на час країни перебування.
За попередніми даними, явка виборців перевищила 53%, що приблизно на чотири процентних пункти більше, ніж у першому турі 30 жовтня, коли проголосувало 49,18%.
Нагадаємо, у першому турі переміг проросійський лідер партії соціалістів Ігор Додон з 47,9%, а його головний суперник кандидат від проєвропейських партій Майя Санду отримала 38,7%.