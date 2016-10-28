Выборы на Донбассе состоятся после выполнения условий по безопасности - П.Климкин

"Дата проведения выборов зависит от выполнения условий по безопасности. Даже ориентировочной даты я сказать не могу. Но, по-моему, до выборов нам очень далеко. Нельзя говорить о том, что выборы будут через год-два. Любая дорожная карта не будет идеальной, к тому же будут переходные периоды. Конечно, будут провокации и неприятные сюрпризы", - сказал министр иностранных дел.

Также, П.Климкин отметил, что до выборов надо провести полное разоружение, на которое уйдет очень много времени.

"На Донбассе есть много единиц тяжелого оружия. Конечно, когда миссия ОБСЕ возьмет под контроль границу, то оружия там не останется. Если все вооружение останется на территории, то ни о какой безопасности говорить нельзя. Мы все это оружие в хранилищах не сможем хранить. Поэтому это все выводится, а наемников разоружат. Продолжаться это все будет очень долго. После разоружения предстоит провести розыскные мероприятия", - отметил П.Климкин.