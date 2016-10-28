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Выборы на Донбассе состоятся после выполнения условий по безопасности - П.Климкин

Выборы на Донбассе состоятся после выполнения условий по безопасности - П.Климкин

Киев • УНН

 • 7930 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Выборы на оккупированных территориях Донбасса будут проведены после выполнения пунктов по безопасности минских соглашений. Об этом во время интервью в эфире 24 канала заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Дата проведения выборов зависит от выполнения условий по безопасности. Даже ориентировочной даты я сказать не могу. Но, по-моему, до выборов нам очень далеко. Нельзя говорить о том, что выборы будут через год-два. Любая дорожная карта не будет идеальной, к тому же будут переходные периоды. Конечно, будут провокации и неприятные сюрпризы", - сказал министр иностранных дел.

Также, П.Климкин отметил, что до выборов надо провести полное разоружение, на которое уйдет очень много времени.

"На Донбассе есть много единиц тяжелого оружия. Конечно, когда миссия ОБСЕ возьмет под контроль границу, то оружия там не останется. Если все вооружение останется на территории, то ни о какой безопасности говорить нельзя. Мы все это оружие в хранилищах не сможем хранить. Поэтому это все выводится, а наемников разоружат. Продолжаться это все будет очень долго. После разоружения предстоит провести розыскные мероприятия", - отметил П.Климкин.

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