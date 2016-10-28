Вибори на Донбасі відбудуться після виконання безпекових умов – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вибори на окупованих територіях Донбасу будуть проведені після виконання безпекових пунктів мінських угод. Про це під час інтерв’ю в ефірі 24 каналу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Дата проведення виборів залежить від виконання безпекових умов. Навіть орієнтовної дати я сказати не можу. Але, як на мене, до виборів нам дуже далеко. Не можна говорити про те, що вибори будуть через рік-два. Будь-яка дорожня карта не працюватиме ідеально, до того ж будуть перехідні періоди. Звичайно, будуть провокації і неприємні сюрпризи”, — сказав міністр закордонних справ.
Також, П.Клімкін зазначив, що до виборів треба провести повне роззброєння, на яке піде дуже багато часу.
“На Донбасі є багато одиниць тяжкої зброї. Звичайно, коли місія ОБСЄ візьме під контроль кордон, то зброї там не залишиться. Якщо все озброєння залишиться на території, то ні про яку безпеку говорити не можна. Ми всю цю зброю у сховищах не зможемо зберігати. Тому це все виводиться, а найманців роззброять. Тривати це все буде дуже довго. Після роззброєння треба буде провести пошукові заходи”, — зазначив П.Клімкін.