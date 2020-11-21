Выборы-2020: из-за нарушений открыто более тысячи производств
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 16664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производств, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производств: 737 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, в период с 5 сентября по 21 ноября 2020 года в целом поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Всего органами полиции составлен 2480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства, отметили правоохранители.
Напомним, по состоянию на 30 октября, с начала избирательного процесса на местных выборах в Украине было открыто 967 уголовных производств.