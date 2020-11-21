Вибори-2020: через порушення відкрито понад тисячу проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень: 737 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов’язаних з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресслужбі, у період із 5 вересня по 21 листопада 2020 року загалом надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.
Усього органами поліції складено 2480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства, відзначили правоохоронці.
Нагадаємо, станом на 30 жовтня, з початку виборчого процесу на місцевих виборах в Україні було відкрито 967 кримінальних проваджень.