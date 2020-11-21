Вибори-2020: через порушення відкрито понад тисячу проваджень

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень: 737 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов’язаних з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі, у період із 5 вересня по 21 листопада 2020 року загалом надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Усього органами поліції складено 2480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства, відзначили правоохоронці.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня, з початку виборчого процесу на місцевих виборах в Україні було відкрито 967 кримінальних проваджень.