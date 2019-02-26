Выборы-2019: с начала кампании полиция открыла 96 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. За прошедшие сутки в Украине полиция зафиксировала 37 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Всего с начала кампании начато 96 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"За прошедшие сутки на территории государства Национальной полицией зафиксировано 37 сообщений о событиях, связанных с нарушением избирательного процесса, 6 из них внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.
Так, 25 февраля в Деснянском районе Киева неизвестный повредил агитационную палатку кандидата в президенты. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 УК Украины - хулиганство.
В тот же день в столице на электронный адрес колл-центра Службы безопасности Украины поступило сообщение: "Заплачу 1 тыс. долларов США, кто выстрелит в одного из кандидатов завтра в Барышевке". По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.112 УК Украины, то есть посягательство на государственного или общественного деятеля.
"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1920 сообщений, связанных с избирательным процессом. Из них больше всего в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Волынской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1166, подкупом избирателей - 150, хулиганством - 37 и повреждением имущества - 33. Всего по указанным фактам начато 96 уголовных производств", - уточнили в МВД.
Также за 380 фактам проводится проверка, 100 - присоединены к другим ЕО или ЕРДР, составлено 424 протокола об административных правонарушениях.
Напомним, полиция расследует производства по формированию залога одного из кандидатов в президенты.
Ранее сообщалось, что в Сумах полицейские без законных оснований опечатали офис политической партии, а также надели наручники и доставили в отделение полиции двух человек, которые там находились. По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство.