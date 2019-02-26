Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 96 кримінальних проваджень

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулої доби в Україні поліція зафіксувала 37 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства. Усього з початку кампанії розпочато 96 кримінальних проваджень, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.