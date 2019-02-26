Вибори-2019: з початку кампанії поліція відкрила 96 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулої доби в Україні поліція зафіксувала 37 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства. Усього з початку кампанії розпочато 96 кримінальних проваджень, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
"Упродовж минулої доби на території держави Національною поліцією зафіксовано 37 повідомлень про події, пов’язані з порушенням виборчого процесу, 6 з них внесено до ЄРДР", - йдеться в повідомленні.
Так, 25 лютого у Деснянському районі Києва невідомий пошкодив агітаційний намет кандидата в президенти. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 КК України - хуліганство.
Того ж дня у столиці на електронну адресу кол-центру Служби безпеки України надійшло повідомлення: "Заплачу 1 тис. доларів США, хто вистрелить в одного з кандидатів завтра в Баришівці". За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.112 КК України, тобто посягання на державного чи громадського діяча.
"Загалом з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1920 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. З них найбільше в Києві, Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Волинській областях. Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1166, підкупом виборців – 150, хуліганством – 37 та пошкодженням майна – 33. Усього за вказаними фактами розпочато 96 кримінальних проваджень", - уточнили у МВС.
Також за 380 фактами проводиться перевірка, 100 – приєднано до інших ЄО чи ЄРДР, складено 424 протоколи про адмінправопорушення.
Нагадаємо, поліція розслідує провадження щодо формування застави одного з кандидатів в президенти.
Раніше повідомлялося, що в Сумах поліцейські без законних підстав опечатали офіс політичної партії, а також одягли наручники та доставили до відділку поліції двох осіб, які там перебували. За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження.