Поліція розслідує провадження щодо формування застави одного з кандидатів в президенти

"Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами ряду приватних осіб. Потім з'ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали", - повідомив міністр.

Він додав, що детальніша інформація про це буде озвучена публічно по завершенні розслідування.

Нагадаємо, станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 1892 звернення щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом, розпочато 90 кримінальних проваджень.



Зазначимо, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система "Вибори-2019", яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їх кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.



