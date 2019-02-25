Поліція розслідує провадження щодо формування застави одного з кандидатів в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Застава одного з кандидатів у президенти була сформована переважно з пожертв фізосіб, які не знали про це. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами ряду приватних осіб. Потім з'ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали", - повідомив міністр.
Він додав, що детальніша інформація про це буде озвучена публічно по завершенні розслідування.
Нагадаємо, станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 1892 звернення щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом, розпочато 90 кримінальних проваджень.
Зазначимо, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система "Вибори-2019", яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їх кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.