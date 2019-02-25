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Поліція розслідує провадження щодо формування застави одного з кандидатів в президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Застава одного з кандидатів у президенти була сформована переважно з пожертв фізосіб, які не знали про це. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

"Ми ведемо розслідування відносно одного з кандидатів у президенти, заставна сума якого була наповнена пожертвами ряду приватних осіб. Потім з'ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали", - повідомив міністр.

Він додав, що детальніша інформація про це буде озвучена публічно по завершенні розслідування.

Нагадаємо, станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 1892 звернення щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом, розпочато 90 кримінальних проваджень.

Зазначимо, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система "Вибори-2019", яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їх кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.

Українські Національні Новини

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