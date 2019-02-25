На Вінниччині поліція зафіксувала 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства

"За вчинення адміністративних правопорушень в сфері виборчого права притягнуто 8 осіб, складено 13 адміністративних протоколів. Переважна більшість адміністративних правопорушень стосується відсутності вихідних даних в агітаційних матеріалах, а також порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами. Таких звернень зареєстровано — 9", — йдеться у повідомленні.

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У поліції додали, що для більш ефективного реагування в ГУНП розгорнутий ситуаційний центр який в цілодобовому режимі обробляє інформацію яка надходить з усієї області.

Усі без винятку повідомлення громадян, інформація в ЗМІ, соцмережах про порушення виборчого законодавства реєструється і перевіряється з відповідною правовою оцінкою, а усі можливі спроби дестабілізації ситуації і порушень виборчого законодавства будуть адекватно припинятися відповідно до закону.

“За всіма зверненнями і заявами поліція буде проводити перевірки та розслідування, після чого приймати законні адміністративні чи кримінально процесуальні рішення. У день голосування на вулицях буде збільшено кількість поліцейських”, — додали в поліції.

Начальник ГУНП Юрій Педос додав, що буде залучено близько 3000 поліцейських до превентивних заходів та до 50-ти слідчо-оперативних, вибухотехнічних, кінологічних та криміналістичних груп, та груп швидкого реагування спецпризначенців, які будуть чергувати цілодобово в кожному територіальному підрозділі, аби не допустити вчинення будь яких правопорушень в тому числі провокаційних.

Нагадаємо, станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 1892 звернення щодо порушень пов’язаних з виборчим процесом.