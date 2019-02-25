На Вінниччині поліція зафіксувала 79 повідомлень щодо порушень виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Вінниччині поліція зафіксувала 79 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства та за результатами розгляду повідомлень порушено два кримінальних провадження за підкупом виборців та вчинення хуліганства. Про це повідомив під час брифінгу начальник ГУНП Юрій Педос, передає УНН.
"За вчинення адміністративних правопорушень в сфері виборчого права притягнуто 8 осіб, складено 13 адміністративних протоколів. Переважна більшість адміністративних правопорушень стосується відсутності вихідних даних в агітаційних матеріалах, а також порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами. Таких звернень зареєстровано — 9", — йдеться у повідомленні.
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У поліції додали, що для більш ефективного реагування в ГУНП розгорнутий ситуаційний центр який в цілодобовому режимі обробляє інформацію яка надходить з усієї області.
Усі без винятку повідомлення громадян, інформація в ЗМІ, соцмережах про порушення виборчого законодавства реєструється і перевіряється з відповідною правовою оцінкою, а усі можливі спроби дестабілізації ситуації і порушень виборчого законодавства будуть адекватно припинятися відповідно до закону.
“За всіма зверненнями і заявами поліція буде проводити перевірки та розслідування, після чого приймати законні адміністративні чи кримінально процесуальні рішення. У день голосування на вулицях буде збільшено кількість поліцейських”, — додали в поліції.
Начальник ГУНП Юрій Педос додав, що буде залучено близько 3000 поліцейських до превентивних заходів та до 50-ти слідчо-оперативних, вибухотехнічних, кінологічних та криміналістичних груп, та груп швидкого реагування спецпризначенців, які будуть чергувати цілодобово в кожному територіальному підрозділі, аби не допустити вчинення будь яких правопорушень в тому числі провокаційних.
Нагадаємо, станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 1892 звернення щодо порушень пов’язаних з виборчим процесом.