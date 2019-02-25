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В Винницкой области полиция зафиксировала 79 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

В Винницкой области полиция зафиксировала 79 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Киев  •  УНН

 • 8066 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Винницкой области полиция зафиксировала 79 сообщений о нарушении избирательного законодательства и по результатам рассмотрения сообщений возбуждено два уголовных производства по подкупом избирателей и совершение хулиганства. Об этом сообщил во время брифинга начальник ГУНП Юрий Педос, передает УНН.

"За совершение административных правонарушений в сфере избирательного права привлечено 8 человек, составлено 13 административных протоколов. Подавляющее большинство административных правонарушений касается отсутствия исходных данных в агитационных материалах, а также нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы. Таких обращений зарегистрировано - 9", - говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что для более эффективного реагирования в ГУНП развернутый ситуационный центр, который в круглосуточном режиме обрабатывает информацию, которая поступает со всей области.

Все без исключения сообщения граждан, информация в СМИ, соцсетях о нарушении избирательного законодательства регистрируется и проверяется с соответствующей правовой оценкой, а все возможные попытки дестабилизации ситуации и нарушений избирательного законодательства будут адекватно пресекаться в соответствии с законом.

"По всем обращениям и заявлениям полиция будет проводить проверки и расследования, после чего принимать законные административные или уголовно процессуальные решения. В день голосования на улицах будет увеличено количество полицейских", - добавили в полиции.

Начальник ГУНП Юрий Педос добавил, что будет привлечено около 3 тысяч полицейских к превентивным мерам и до 50-ти следственно-оперативных, взрывотехнических, кинологических и криминалистических групп, и групп быстрого реагирования спецназа, которые будут дежурить круглосуточно в каждом территориальном подразделении, чтобы не допустить совершения любых правонарушений в том числе провокационных.

Напомним, на сегодня в Нацполиции поступило 1892 обращения о нарушениях связанных с избирательным процессом.

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