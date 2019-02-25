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З початку виборчої кампанії до поліції надійшло майже 2 тисячі звернень щодо порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на сьогодні до Нацполіції надійшло 1892 звернення щодо порушень, пов'язаних з виборчим процесом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час презентації інформаційно-аналітичної системи "Вибори-2019", передає УНН.

"Зареєстровано 1892 звернення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 90 справ, складено 424 адміністративних протоколів", - повідомив Аваков.

Зазначимо, в Україні запрацювала інформаційно-аналітична система "Вибори-2019", яка дозволяє перевірити онлайн інформацію щодо порушень на виборах, їх кількість, географічне розташування, тип та процесуальний статус кожного правопорушення.

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Раніше повідомлялося, що за добу в Україні поліція відкрила три кримінальні провадження, пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, столичні правоохоронці почали перевіряти інформацію про можливий підкуп виборців.

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Кримінал та НП

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