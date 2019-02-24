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Львів’янка погрожувала вбивством кандидату в президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Поліція встановила особу, яка погрожувала одному з кандидатів у президенти України. Зловмисницею виявилася 26-річна мешканка Львівської області. Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікації Національної поліції України, передає УНН.

Так, 21 лютого до поліції надійшла заява від одного з кандидатів у президенти України, який повідомив, що на його мобільний телефон надходять повідомлення з погрозами.

За даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження за ст. 129 (погроза вбивством - ред.) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що погрози кандидатові з телефону свого батька надсилає мешканка Львівської області 1992 року народження. Поліцейські вилучили телефон, з якого надходили повідомлення з погрозами. За словами підозрюваної, вона робила це, бо підтримує іншого кандидата.

Як повідомляв УНН, столичні правоохоронці перевіряють інформацію про можливий підкуп виборців на підтримку одного із кандидатів у президенти України.

Українські Національні Новини

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