Львів’янка погрожувала вбивством кандидату в президенти

Так, 21 лютого до поліції надійшла заява від одного з кандидатів у президенти України, який повідомив, що на його мобільний телефон надходять повідомлення з погрозами.

За даним фактом слідчими було відкрито кримінальне провадження за ст. 129 (погроза вбивством - ред.) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що погрози кандидатові з телефону свого батька надсилає мешканка Львівської області 1992 року народження. Поліцейські вилучили телефон, з якого надходили повідомлення з погрозами. За словами підозрюваної, вона робила це, бо підтримує іншого кандидата.

Як повідомляв УНН, столичні правоохоронці перевіряють інформацію про можливий підкуп виборців на підтримку одного із кандидатів у президенти України.



