Вейкбордист с Днепра занял второе место на чемпионате мира

Вейкбордист Дмитрий Массалия, представляя Украину в Master's Men 30-39 лет, получил от арбитров 97,5 балла.

В целом украинские спортсмены приняли участие в трех возрастных категориях - ребята до 10 лет, мастерс и ветераны. Чемпионом мира стал Даниил Клещар.

Справка. Вейкбординг или "вейкборд" - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжки. Содержать комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга.