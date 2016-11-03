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15 марта, 19:03 • 115367 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167026 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138218 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130638 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112928 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105539 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101463 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135306 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вейкбордист с Днепра занял второе место на чемпионате мира

Вейкбордист с Днепра занял второе место на чемпионате мира

Киев • УНН

 • 10048 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Чемпионат мира по вейкбордингу 2016 под эгидой World Wakeboard Association (WWA) состоялся в. Нага (Филиппины). Дмитрий Массалия с Днепра занял второе место ЧС. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Спортивного комитета Украины.

Вейкбордист Дмитрий Массалия, представляя Украину в Master's Men 30-39 лет, получил от арбитров 97,5 балла.

В целом украинские спортсмены приняли участие в трех возрастных категориях - ребята до 10 лет, мастерс и ветераны. Чемпионом мира стал Даниил Клещар.

Справка. Вейкбординг или "вейкборд" - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжки. Содержать комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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