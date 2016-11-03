Вейкбордист с Днепра занял второе место на чемпионате мира
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Чемпионат мира по вейкбордингу 2016 под эгидой World Wakeboard Association (WWA) состоялся в. Нага (Филиппины). Дмитрий Массалия с Днепра занял второе место ЧС. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Спортивного комитета Украины.
Вейкбордист Дмитрий Массалия, представляя Украину в Master's Men 30-39 лет, получил от арбитров 97,5 балла.
В целом украинские спортсмены приняли участие в трех возрастных категориях - ребята до 10 лет, мастерс и ветераны. Чемпионом мира стал Даниил Клещар.
Справка. Вейкбординг или "вейкборд" - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжки. Содержать комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга.