Вейкбордист із Дніпра посів друге місце на чемпіонаті світу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Чемпіонат світу з вейкбордингу 2016 року під егідою World Wakeboard Association (WWA) відбувся у м. Нага (Філіппіни). Дмитро Массалов із Дніпра посів другу сходинку ЧС. Про це повідомляє УНН-Центр з посиланням на прес-службу Спортивного комітету України.
Вейкбордист Дмитро Массалов, презентуючи Україну в Master’s Men 30-39 років, отримав від арбітрів 97,5 бали.
Загалом українські спортсмени взяли участь в трьох вікових категоріях — хлопці до 10 років, мастерс та ветерани. Чемпіоном світу став Данило Клещар.
Довідково. Вейкбординг або “вейкборд” — екстремальний вид спорту, що поєднує в собі елементи воднолижного слалому, акробатики і стрибки. Містит комбінацію водних лиж, сноуборду, скейта і серфінгу.