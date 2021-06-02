Ветераны раскритиковали президентский проект теробороны

Участник брифинга народный депутат Андрей Шараскин отметил, что президентский законопроект просто цементирует действующую систему территориальной обороны, не создает возможности для массового привлечения граждан и мгновенного реагирования на кризисы, и нарушает принцип применения территориальности.

По мнению основателя полка "Азов" и лидера "Национального Корпуса" Андрея Белецкого, законопроект №5557 не решает главные проблемы уже действующей системы теробороны. "Это законопроект, в первую очередь, не о территориальной обороне. Это законопроект о национальном сопротивлении, и то, что он доктринально прописан - это замечательно. Но национальное сопротивление - это всегда вопрос в первую очередь оккупированных территорий. И даже к нему есть огромные претензии, потому что вместо того, чтобы привлечь десятки тысяч людей, которые до сих пор активны, общественные, патриотические организации, добровольческие формирования, которые продолжают воевать, - вместо этого привлекается Министерство образования", - считает Белецкий.

Результатом брифинга стало совместное заявление с призывом к публичному общественному обсуждению будущего закона и включения уже существующих наработок экспертов. В частности упоминали законопроект авторства генерала Сергея Кривоноса, который также принял участие в мероприятии.