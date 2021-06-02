Ветерани розкритикували президентський проект тероборони

Учасник брифінгу народний депутат Андрій Шараскін зазначив, що президентський законопроект просто цементує діючу систему територіальної оборони, не створює можливості для масового залучення громадян та миттєвого реагування на кризи, та порушує принцип застосування територіальності.

На думку засновника полку “Азов” та лідера “Національного Корпусу” Андрія Білецького, законопроект №5557 не вирішує головні проблеми вже діючої системи тероборони. “Це законопроект, в першу чергу, не про територіальну оборону. Це законопроект про національний спротив, і те, що він доктринально прописаний - це чудово. Але національний спротив - це завжди питання в першу чергу окупованих територій. І навіть до нього є величезні претензії, тому що замість того, щоб залучити десятки тисяч людей, які досі активні, громадські, патріотичні організації, добровольчі формування, які продовжують воювати, - замість цього залучається Міністерство освіти”, - вважає Білецький.

Результатом брифінгу стала спільна заява із закликом до публічного суспільного обговорення майбутнього закону та включення уже існуючих напрацювань експертів. Зокрема згадували законопроект авторства генерала Сергія Кривоноса, який також взяв участь в заході.