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Ветеран поддержал подозрение Шабунину: это важный сигнал всем мобилизированным уклонистам – нельзя паразитировать на ВСУ

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Главе ЦПК Виталию Шабунину объявлено подозрение за уклонение от военной службы и мошенничество. Его обвиняют в систематическом отсутствии в воинской части, получении денежного довольствия и использовании гуманитарного авто.

Ветеран поддержал подозрение Шабунину: это важный сигнал всем мобилизированным уклонистам – нельзя паразитировать на ВСУ

Подозрение Шабунину — сигнал о том, что паразитирование на ВСУ не останется без наказания. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер, комментируя вручение сегодня главе ЦПК Виталию Шабунину подозрения об уголовном правонарушении, передает УНН.

Подозрение Шабунину – важный сигнал всем мобилизированным уклонистам из тылового батальона "Невидимка": нельзя паразитировать на ВСУ. Два мира. В одном воины защищают страну, в другом – мошенники мимикрируют под защитников, нарушая закон и подрывая веру в ВСУ 

– написал «Сталкер».

Ветеран напомнил, что Шабунин формально занимал должность в 207 батальоне ТрО, но в своей части не появлялся. При этом, по словам Сталкера, он получал и денежное довольствие, и ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен. Все это время активист был прикомандирован к НАПК и регулярно посещал киевские рестораны, отметил он.

Кроме того, по словам Сталкера, активист долгое время пользовался автомобилем Nissan Pathfinder, ввезенным в Украину как гуманитарная помощь для воинской части А7376. Автомобиль в подразделение не попал, а остался в личном пользовании активиста.

Ребята по копейке собирают донаты на автомобили. А этот ряженый черт катается по Киеву на джипе, который мог спасти не одну жизнь пацанам, и тянет "боевые" из бюджета, чтобы пропить в ресторане 

– написал «Сталкер».

По словам ветерана, дело тянется годами, а правоохранительные органы, в частности НАБУ, неоднократно пытались его закрыть. Однако недавно следственный судья ВАКС отменил очередное постановление о закрытии производства, что открыло путь к вручению подозрения.

Таким образом, суд еще раз не разрешил НАБУ отмазать от криминала мошенника. Следующим логическим шагом должно было стать подозрение "антикоррупционеру". Сегодня это произошло 

– подчеркнул он.

В итоге "Сталкер" отметил, что подозрение обезопасило Виталия Шабунина.

Подозрение спасло Шабунина от того, чтобы кто-то из наших не вручил ему подозрение "по зубам". Мы все видим, сколько такой нечисти развелось. И если сейчас ее не почистить по закону, ребята приедут – почистить по справедливости 

– подытожил он.

Как сообщалось сегодня, ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Нынешнему военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) – завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
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