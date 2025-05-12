Ветеран из Винницкой области рассказал о роли спорта и программе поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч"

Ветеран и работник Винницкой птицефабрики МХП Александр Мафтиор стал участником благотворительного велозаезда "Рух для життя", инициированного "МХП-Логістика" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді". После тяжелого ранения на фронте мужчина не только сохранил силу духа, но и сел на велосипед, чтобы вдохновить других. В интервью Espreso он рассказал, почему пошел на войну, как получил ранение и стал тренером по инклюзивности, передает УНН.

Детали

Ранее Александр работал птицеводом на Винницкой птицефабрике МХП. Но когда россияне начали полномасштабное вторжение, он не смог остаться в стороне.

Во-первых, ради сына я пошел. А во-вторых, каждый мужчина должен брать оружие в руки и защищать свою страну от врага. И ради своей семьи, детей. Плюс - я давал присягу на верность Украине и государству - говорит он.

После начала полномасштабного вторжения россии он стал сапером, но в июле 2022 года получил тяжелое ранение — во время переправы через Ингулец подорвался на мине. Впрочем, даже после этого продолжил службу и демобилизовался в августе 2024 года. Александр признается, Признается, что думал уволиться, ведь выполнять прежние обязанности стало сложно.

Сейчас Александр работает инструктором-методистом тренажерного зала в спортивном клубе МХП. В рамках программы поддержки ветеранов "МХП Рядом" для него создали отдельное рабочее место. Его задача — помогать собратьям с инвалидностью возвращаться к активной жизни через спорт.

"Я предложил, чтобы был тренер, который поможет ребятам комфортно чувствовать себя, заниматься, чувствовать себя полноценно", — вспоминает ветеран.

Теперь он — тренер по инклюзивности.

Саша помогает нашим ребятам с потерями конечностей возвращаться к здоровью. Мы создали для него новое рабочее место именно с этой целью - комментирует координатор по взаимодействию с военными и ветеранами программы "МХП Поруч" Михаил Бондаренко.

Для самого Александра новая работа — это часть собственной реабилитации. После ранения он активно занимается физическими упражнениями, помогает другим, кто еще на пути к восстановлению, и верит в силу поддержки: "Жизнь продолжается, и надо двигаться дальше".

Его бывший руководитель Александр Кобыльченко говорит: "Александр – это один из тех, кто всегда был примером на работе для наших коллег. Он энергичный, такой эмоциональный, всегда коммуникабельный. Мы долго ожидали его возвращения. Сегодня он заряжает энергией. Он обогнал меня на велосипеде с протезом. Хочу сказать, что это один из таких примеров мотивации".

Программа "МХП Поруч" поддерживает военных и ветеранов не только на фронте, но и в мирной жизни: создает новые рабочие места, способствует переквалификации, обеспечивает психологическую поддержку, медицинские обследования и правовое сопровождение.

Эта программа направлена на поддержку не только военнослужащих, но и на реабилитацию ветеранов, на поддержку их семей, на реинтеграцию защитников, возвращение к жизни, к рабочим процессам. Иногда даже нужно переучивать или давать ветерану новые возможности, которые раньше для него были закрыты — объясняет Артур Яарвеотс, руководитель логистического центра в Ладыжине.

Сегодня более 2700 работников МХП защищают Украину на фронте. Более 800 ветеранов уже вернулись в компанию и продолжают свою профессиональную деятельность. История Александра Мафтиора — свидетельство того, как важно быть рядом с теми, кто защищает страну.

Справка

"‎МХП Поруч"‎ — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.