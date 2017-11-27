Ветеран АТО о "террористическом" деле Рыбалки: каждый, кто торгует с врагом, является врагом Украины

Кравец отметил, что по информации из линии разграничения и с оккупированных территорий, фирмы, подконтрольные депутату-радикалу и его семье, напрямую торгуют с террористами и оккупантами в ОРДЛО продуктами питания, произведенными в Днепропетровской области.

"Народный депутат Сергей Рыбалка занимается конкретной торговлей с оккупированными территориями. Он продает снеки "Козацька розвага", орешки и прочее. Это гораздо более цинично потому, что эти орешки, эти сухарики потребляют всегда с пивом. Представьте себе, для нас, для ребят, которые хоронили своих собратьев, которые смотрели в глаза матерям наших погибших собратьев, понимать, что есть народный депутат, продукция которого продается там, в Лугандонии, и берет какой-то сепар, который только что стрелял в моего собрата, бутылку пива и берет этот сухарик, который для него доставил сам господин Рыбалка", - выразил возмущение ветеран АТО.

Кравец рассказал, что вместе с другими ветеранами и бойцами АТО лично присутствовал в Сумском суде, при избрании меры пресечения для менеджеров корпорации "S.Group", подконтрольной Сергею Рыбалке. СБУ подозревает бизнесменов в финансировании террористических организаций "ДРН" и "ЛНР" по статье 258 Уголовного Кодекса Украины. Санкция - до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По мнению Кравца, следователи СБУ должны обратить внимание не только на непосредственных исполнителей, но и на заказчиков торговли и финансирования боевиков в ОРДЛО.

"Каждый, кто торгует с врагом, является врагом Украины. И это бесспорно. Каким образом может быть такое вообще в государстве, чтобы бабушка, которая получает 1300 гривен пенсии, отдает 100 гривен на волонтерскую помощь, а те люди, которые получают миллиарды и принимают законы, по которым мы живем, - они получают колоссальные сверхприбыли, сотрудничая с нашими противниками? Эти люди эти средства тратят на проституток и живут роскошной жизнью", - рассказал Олег Кравец в прямом эфире "Эры".

Кравец напомнил, что весной 2017 года группа бойцов и ветеранов АТО имела личную встречу с тогда еще председателем Комитета ВР по вопросам финансовой политики и деятельности Рыбалкой и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, во время которых требовали от Сергея Рыбалки сложить его депутатский мандат. По мнению Олега Кравца, голосования ВР от 9 ноября об отставке Сергея Рыбалки с должности председателя банковского комитета ВР стало первым шагом по выполнению требований военных.

"Мы еще весной обращались непосредственно к господину Рыбалке и предупреждали его о том, что ответственность наступит. На что он нам отвечал: ребята, вы неправильно поняли, и вас неправильно сориентировали. Он даже выходил на телеканалы и рассказывал о том, что он якобы с нами договорился. Он каждый раз откровенно лжет", - рассказал в прямом эфире "Эры" ветеран АТО и общественный активист Олег Кравец.