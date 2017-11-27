Ветеран АТО про “терористичну” справу Рибалки: кожен, хто торгує з ворогом, є ворогом України

Кравець наголосив, що за інформацією з лінії розмежування та з окупованих територій, фірми, підконтрольні депутату-радикалу та його родині, напряму торгують з терористами та окупантами в ОРДЛО продуктами харчування, виробленими в Дніпропетровській області.

“Народний депутат Сергій Рибалка займається конкретною торгівлею з окупованими територіями. Він продає снеки „Козацька розвага“, горішки та інше. Це ще найбільш цинічно тому, що ці горішки, ці сухарики споживають завжди з пивом. Уявіть собі, для нас, для хлопців, які хоронили своїх побратимів, які дивилися в очі матерям наших загиблих побратимів, розуміти, що є народний депутат, продукція якого продається там, в Лугандонії, і що бере якийсь сепар, який тільки що стріляв в мого побратима, пляшку пива і бере цей сухарик, який для нього доставив сам пан Рибалка”, — висловив обурення ветеран АТО.

Кравець розповів, що разом з іншими ветеранами та бійцями АТО особисто був присутній в Сумському суді, під час обрання запобіжного заходу для менеджерів корпорації “S.Group”, підконтрольної Сергію Рибалці. СБУ підозрює бізнесменів у фінансуванні терористичних організацій “ДРН” та “ЛНР” за статтею 258 Кримінального Кодексу України. Санкція — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На думку Кравця, слідчі СБУ маю звернути увагу не лише на безпосередніх виконавців, але й на замовників торгівлі та фінансування бойовиків В ОРДЛО.

“Кожен, хто торгує з ворогом, є ворогом України. І це беззаперечно. Яким чином може бути таке взагалі в державі, щоб бабуся, яка отримує 1300 гривень пенсії, віддає 100 гривень на волонтерську допомогу, а ті люди, які отримують мільярди і приймають закони, за якими ми живемо, — вони отримують колосальні надприбутки, співпрацюючи з нашими противниками? Ці люди ці кошти тратять на повій і живуть собі розкішним життям”, — розповів Олег Кравець в прямому ефірі “Ери”.

Кравець нагадав, що навесні 2017-го року група бійців та ветеранів АТО мала особисту зустріч з тоді ще головою Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Рибалкою та лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, під час яких вимагали від Сергія Рибалки складення свого депутатського мандату. На думку Олега Кравця, голосування ВР від 9 листопада про відставку Сергія Рибалки з посади голови банківського Комітету ВР стало першим кроком з виконання вимог військових.

“Ми ще весною зверталися безпосередньо до пана Рибалки і попереджували його про те, що відповідальність наступить. На що він нам відповідав: хлопці, ви неправильно зрозуміли, і вас неправильно зорієнтували. Він навіть виходив на телеканали і розповідав про те, що він начебто з нами домовився. Він кожен раз відверто бреше”, — розповів в прямому ефірі “Ери” ветеран АТО та громадський активіст Олег Кравець.



