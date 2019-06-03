Весна-2019 заняла четвертое место среди самых теплых в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха весной составляла + 10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы, сообщает УНН со ссылкой на ЦГО им. Бориса Срезневского.
Как отмечают климатологи, с 1881 года это четвертый раз киевляне наблюдают теплую и длительную весну.
Март имел наибольшее отклонение от нормы - вплоть 4,4 °С, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено четыре температурных рекорда. В то же время холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда температура после полудня поднялась до + 27,7 °С.
В итоге климатологи отметили, что все весенние месяцы были теплее климатической нормы. А метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая.
Относительно осадков, то их количество в столице за весну составляло 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на первую неделю июня по Киеву и области.