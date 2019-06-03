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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 110111 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136772 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144404 просмотра

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Весна-2019 заняла четвертое место среди самых теплых в Киеве

Весна-2019 заняла четвертое место среди самых теплых в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11868 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха весной составляла + 10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы, сообщает УНН со ссылкой на ЦГО им. Бориса Срезневского.

Как отмечают климатологи, с 1881 года это четвертый раз киевляне наблюдают теплую и длительную весну.

Март имел наибольшее отклонение от нормы - вплоть 4,4 °С, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено четыре температурных рекорда. В то же время холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза, а теплее всего - 16 мая, когда температура после полудня поднялась до + 27,7 °С.

В итоге климатологи отметили, что все весенние месяцы были теплее климатической нормы. А метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая.

Относительно осадков, то их количество в столице за весну составляло 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на первую неделю июня по Киеву и области.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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