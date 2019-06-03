Весна-2019 посіла четверте місце серед найтепліших у Києві

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КИЇВ. 3 червня. УНН. За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря навесні становила +10,9ºС, що на 2,7ºС вище за кліматичну норму, повідомляє УНН з посиланням на ЦГО ім. Бориса Срезневського.

Як зазначають кліматологи, з 1881 року це вчетверте кияни спостерігають теплу й тривалу весну.

Березень мав найбільше відхилення від норми – аж 4,4°С, що дозволило йому увійти в десятку найтепліших за 139 років спостережень. У березні було встановлено чотири температурних рекорди. Водночас найхолодніше було 3 березня, коли температура під ранок опустилась до 6,3 градусів морозу, а найтепліше – 16 травня, коли температура після полудня піднялась до +27,7°С.

У підсумку кліматологи зазначили, що всі весняні місяці були теплішими за кліматичну норму. А метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

Щодо опадів, то їхня кількість у столиці за весну становила 161 мм, що відповідає 114% кліматичної норми, завдяки вологому травню.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень червня по Києву та області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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