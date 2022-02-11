Вертолет Black Hawk впервые поднялся в воздух без пилота на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вертолет Black Hawk совершил свой первый полет без пилота на борту в субботу в Форт-Кэмпбелл в американском штате Кентукки. Видео обнародовала компания Lockheed Martin, пишет УНН.
Детали
Так, один из пилотов в вертолете Sikorsky S-70 Black Hawk переключил режим полета, вышел из кабины, и через несколько минут прошла предлетная проверка, двигатели запустились, и вертолет взлетел без экипажа на борту. Все это происходит полностью автономно.
Вертолет, оснащенный ALIAS, выполнил 30-минутную миссию.
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