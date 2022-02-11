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15 марта, 19:03 • 106026 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141668 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122438 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116029 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104293 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101192 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91871 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Вертолет Black Hawk впервые поднялся в воздух без пилота на борту

Вертолет Black Hawk впервые поднялся в воздух без пилота на борту

Киев • УНН

 • 88573 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вертолет Black Hawk совершил свой первый полет без пилота на борту в субботу в Форт-Кэмпбелл в американском штате Кентукки. Видео обнародовала компания Lockheed Martin, пишет УНН.

Детали

Так, один из пилотов в вертолете Sikorsky S-70 Black Hawk переключил режим полета, вышел из кабины, и через несколько минут прошла предлетная проверка, двигатели запустились, и вертолет взлетел без экипажа на борту. Все это происходит полностью автономно.

Вертолет, оснащенный ALIAS, выполнил 30-минутную миссию.

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