Вертоліт Black Hawk вперше піднявся у повітря без пілота на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вертоліт Black Hawk здійснив свій перший політ без пілота на борту в суботу у Форт-Кемпбелл в американському штаті Кентуккі. Відео оприлюднила компанія Lockheed Martin, пише УНН.
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Так, один з пілотів Sikorsky у вертольоті S-70 Black Hawk перемикнув режим польоту, вийшов з кабіни, і через кілька хвилин пройшла передпольотна перевірка, двигуни запустилися, і вертоліт злетів без екіпажу на борту. Усе це відбувається повністю автономно.
Гвинтокрил, оснащений ALIAS, виконав 30-хвилинну місію.
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