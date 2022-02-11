Вертоліт Black Hawk вперше піднявся у повітря без пілота на борту

Деталі

Так, один з пілотів Sikorsky у вертольоті S-70 Black Hawk перемикнув режим польоту, вийшов з кабіни, і через кілька хвилин пройшла передпольотна перевірка, двигуни запустилися, і вертоліт злетів без екіпажу на борту. Усе це відбувається повністю автономно.

Гвинтокрил, оснащений ALIAS, виконав 30-хвилинну місію.

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