Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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В первый день чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди мужчин, который проходит в итальянском Римини, украинские гимнасты показали впечатляющие результаты.

Олег Верняев, известный украинский гимнаст, завоевал серебряную медаль в многоборье, набрав 84.031 балла. Это уже 13-я медаль Верняева на чемпионатах Европы. Золотую медаль завоевал гимнаст из Кипра Мариос Георгиу (84.265), а бронзовую - итальянец Юмин Аббадини (83.765).

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Сборная Украины также продемонстрировала впечатляющие результаты, заняв первое место в командной квалификации с результатом 253.661 балла.

Кроме того, украинские гимнасты обеспечили себе места в отдельных финалах, которые состоятся 26 и 27 апреля. Олег Верняев будет выступать в упражнении на конной снаряде, Илья Ковтун - в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине, Назар Чепурной - в упражнениях на опорном прыжке и параллельных брусьях, а Игорь Радивилов - в упражнениях на опорном прыжке.

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