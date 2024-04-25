Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  102181 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  112973 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  111895 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  110040 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103220 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101491 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137004 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157617 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154157 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154055 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  202302 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  242672 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  505796 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  422516 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  468011 просмотра

Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

Украинский спортсмен Олег Верняев завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в итальянском Римини, получив свою 13-ю медаль на соревнованиях.

спорт •   •  2964 просмотра
Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит работодателям увольнять работников за коллаборационизм, в том числе на предприятиях критической инфраструктуры, в случае осуждения за преступления против национальной безопасности Украины или нарушения правил поведения.

Война •   •  4972 просмотра
Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста для участия в войне против рф.

Война •   •  5323 просмотра
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что ГП "Документ" не относится к его юрисдикции и является отдельным государственным предприятием, подчиненным Государственной миграционной службе, в ответ на беспокойство относительно услуг, предоставляемых гражданам Украины за рубежом.

Общество •   •  6087 просмотра
МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Украина и Португалия начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  7376 просмотра
Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.

Война •   •  8353 просмотра
Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

ВР планирует рассмотрение законопроекта о легализации домашних работников во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который будет регулировать занятость и социальную защиту домашних работников, определяя домашний труд, трудовые договоры, возрастные ограничения и ответственность за обеспечение безопасных условий труда.

Общество •   •  8932 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о легализации домашних работников во втором чтении

рф может наложить вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе

Ожидается, что рф наложит вето на резолюцию ООН, направленную на предотвращение развертывания оружия массового уничтожения в космосе, несмотря на широкую поддержку других членов Совета Безопасности.

политика •   •  8529 просмотра
рф может наложить вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки ядерных вооружений в космосе

США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

В марте Соединенные Штаты предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета помощи на сумму 300 миллионов долларов, что позволит украинским войскам наносить удары по российским целям в любой точке оккупированных территорий.

Война •   •  8721 просмотра
США передали Украине ATACMS для удара по объектам рф в ВОТ: ВСУ использовали их прошлой ночью

На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша

На Волыни, в Любомле, спасатели отперли замок в квартире, где остался двухлетний мальчик без матери.

Общество •   •  10084 просмотра
На Волыни чрезвычайники спасли закрытого в квартире двухлетнего малыша