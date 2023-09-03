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Верняев после возвращения завоевал "золото" на Кубке мирового вызова

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине, сообщили в воскресенье в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

Олег Верняев к "серебру" на коне добавил "золото" на коронном приборе, выполнив комбинацию в финале на оценку 15.000 и на 0,250 балла опередив серебряного призера, товарища по команде Назара Чепурного.

Дополнение

Ранее сегодня Верняев принес Украине первую медаль после возвращения, последовавшего за сокращением срока дисквалификации. 

Напомним

В июле 2021 года украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за допинг.

В марте Верняев сообщил, что ему вдвое сократили срок дисквалификации.

Справочно

Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира по спортивной гимнастике.

Украинские Национальные Новости

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