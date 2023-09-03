Верняев после возвращения завоевал "золото" на Кубке мирового вызова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мирового вызова в турецком Мерсине, сообщили в воскресенье в НОК Украины, пишет УНН.
Детали
Олег Верняев к "серебру" на коне добавил "золото" на коронном приборе, выполнив комбинацию в финале на оценку 15.000 и на 0,250 балла опередив серебряного призера, товарища по команде Назара Чепурного.
Дополнение
Ранее сегодня Верняев принес Украине первую медаль после возвращения, последовавшего за сокращением срока дисквалификации.
Напомним
В июле 2021 года украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за допинг.
В марте Верняев сообщил, что ему вдвое сократили срок дисквалификации.
Справочно
Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира по спортивной гимнастике.