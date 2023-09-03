Медальне повернення Верняєва: українець здобув "срібло" на Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв приніс Україні першу медаль після повернення, що послідувало за скороченням терміну дискваліфікації. Спортсмен виборов "срібло" на етапі Кубку світового виклику у турецькому Мерсіні, повідомили у неділю у НОК України, пише УНН.
Деталі
"Маємо першу нагороду на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, що триває у турецькому Мерсіні. Срібло приніс Україні олімпійський чемпіон Олег Верняєв", - повідомили у НОК.
На своїх перших міжнародних змаганнях після повернення у великий спорт 29-річний спортсмен посів друге місце у вправах на коні.
Отримавши у фіналі за комбінацію складністю 6,5 оцінку 14,800 вихованець Геннадія Сартинського поступився лише одному супернику – чинному віцечемпіону світу на коні Ахмаду Абу Аль-Суду з Йорданії (15.000).
Доповнення
У липні 2021 року українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на 4 роки за допінг.
У березні Верняєв повідомив, що йому удвічі скоротили термін дискваліфікації.
Довідково
Олег Верняєв є олімпійським чемпіоном 2016 року, чемпіон світу зі спортивної гімнастики.